Italia-Regno Unito: la comunità britannica celebra a Villa Wolkonsky re Carlo III e la regina Camilla (2)

- A seguire la proiezione a Villa Wolkonsky, oltre al personale dell’ambasciata stessa con famiglie ed amici, i rappresentanti della British School at Rome – tra cui l’artista britannica Bridget Riley e il presidente della Bsr Mark Getty –, una fornita delegazione del British Council, ma anche numerosi ambasciatori stranieri in Italia Tra questi, l’ambasciatrice canadese, Elissa Golberg, quella irlandese, Patricia O’Brien, l’ambasciatrice polacca, Anna Maria Anders, e l’ambasciatore francese, Christian Masset. L’evento, che ha voluto seguire il tema dello Street Party promosso nel Regno Unito dalla Casa Reale, ha preso la forma di un picnic con teli multicolore a decorare i giardini della residenza, con giochi, bandiere e bambini a fare da festosa cornice. Non sono mancate le bandiere con l’emblema dell’incoronazione e il tè di Babingtons, nonché il selfie corner e la City of Rome Pipe Band, con le tradizionali cornamuse a dare il benvenuto agli ospiti. Conclusa la cerimonia all’interno di Westminster Abbey, l’Ambasciatore Llewellyn ha premiato quattro ragazzi delle scuole Italiane che hanno partecipato alla Design a Coronation Card Competition: per la materna, Francesco da Incisa Valdarno, mentre per le scuole medie Gloria e Barbara da Ceccano, e Simone da Castelpetroso Isernia. Per le scuole superiori, il premio per il miglior design è andato ad Alessandro, studente al quinto anno del Liceo Artistico Via Ripetta a Roma. (segue) (Res)