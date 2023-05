Italia-Regno Unito: la comunità britannica celebra a Villa Wolkonsky re Carlo III e la regina Camilla (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come da tradizione, non poteva mancare il coinvolgimento di una charity: per questa occasione, i volontari del Gomitolo rosa hanno contribuito, con la lana riciclata, a decorare i giardini della Villa. La presidente, Ivana Appolloni, ha inoltre omaggiato l’ambasciatore con una corona fatta di lana riciclata. Alla luce dei temi dell’incoronazione di re Carlo III, comunità, gioventù, diversità e sostenibilità, l’ambasciatore ha poi provveduto a piantare un albero in giardino, una quercia da sughero. La giornata è volta al termine dopo la performance musicale dei Bulldogs, sulle note dei Beatles e dei Rolling Stones. (Res)