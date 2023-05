Autostrade: Mit, da luglio cambia gestione tratta San Donà di Piave-Portogruaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tratta autostradale San Donà di Piave-Portogruaro è ora gestita da Autovie Venete S.p.A. Il prossimo mese di luglio la gestione sarà trasferita alla società interamente pubblica Alto Adriatico S.p.A. La società alto adriatico ha acceso finanziamenti con Cassa depositi e prestiti e Bei per 750 milioni che saranno impiegati anche per il secondo lotto della terza corsia San Donà di Piave- Portogruaro. In conseguenza dell'aumento dei prezzi, la stima di spesa del programma d'investimenti del 2021 approvato dal Cipess presenta maggiori oneri stimati in circa 400 milioni. Ne consegue l'esigenza di riequilibrare il piano per far fronte al maggior fabbisogno. E' quanto si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (Com)