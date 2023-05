Roma: Confcommercio incontra presidente Municipio I, lavori pubblici, parcheggi e decoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rifiuti, lavori pubblici, parcheggi e decoro: questi i principali tempi affrontati nell’incontro che si è svolto ieri tra Confcommercio centro storico con il suo presidente Fabrizio Russo, il Consiglio e il presidente del Primo Municipio Lorenza Bonaccorsi. Sul tema rifiuti vivo apprezzamento è stato espresso dall'associazione per il nuovo sistema di raccolta annunciato dal Municipio che prevede due passaggi al giorno da parte dei camioncini raccogli rifiuti e “Che ci si augura farà terminare a breve l’indecorosa esposizione dei sacchi della spazzatura in strada per diverse ore del giorno”, ha auspicato il presidente Russo. (segue) (Com)