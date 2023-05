Roma: Confcommercio incontra presidente Municipio I, lavori pubblici, parcheggi e decoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Sul versante dei lavori pubblici, la presidente Bonaccorsi ha annunciato un vasto programma di rifacimento di strade e marciapiedi soprattutto nel centro storico che “Ci auguriamo sia accompagnato da un altrettanto adeguato nuovo piano parcheggi, o dall’adeguamento delle strutture già esistenti per il centro storico, ad esempio il parcheggio di Villa Borghese, che colmi le difficoltà nei trasporti per arrivare nel cuore di Roma”, ha chiesto il presidente di Confcommercio centro storico, Fabrizio Russo. E da ultimo, ma sicuramente la problematica sulla quale ancora poco e nulla é stato fatto da parte dell’Amministrazione comunale il tema dei monopattini: del regolamento sugli stalli che avrebbe dovuto veder luce ad inizio anno non c’è ancora traccia e la situazione fuori controllo di questi mezzi sta diventando una vera e propria piaga per il decoro del centro: su questo l’Associazione continuerà a pungolare il Campidoglio. (Com)