Roma: Luparelli (Sce), con comitati per apertura parco di Centocelle

- Oggi sono al fianco dei comitati che da anni si battono per l'apertura del parco di Centocelle. "Mi sono unito a loro a via Palmiro Togliatti" dove Cinecittà Bene Comune, Pac Libero e Comitato per il Pratone di Torre Spaccata si sono dati appuntamento in occasione di "Roma cura Roma" per una giornata di cura e di protesta, lanciando la sfida di ripulire l'area dai rifiuti combusti rimasti lì dall'incendio dello scorso luglio. Lo dichiara in una nota Alessandro Luparelli, capogruppo di Sinistra civica ecologista in Campidoglio. "I cittadini e le cittadine chiedono risposte e soluzioni dopo aver proposto un tavolo di confronto con l'amministrazione e in particolare con l'assessora Alfonsi. Da troppo tempo si rimanda la bonifica del Parco, la questione delocalizzazione degli autodemolitori e i lavori per rendere fruibile e aperta questa enorme area verde urbana, mettendo in collegamento il Parco di Centocelle con il Pratone di Torre Spaccata, creando così un ricongiungimento tra queste due aree verdi - aggiunge Luparelli -. Il Parco di Centocelle è da sempre oggetto della nostra lotta politica e da anni sono al fianco della cittadinanza attiva che si batte per farlo diventare finalmente Parco Pubblico. Per questo oggi sono qui insieme a loro, ancora una volta per richiamare all'attenzione su una questione urgente che non è più rimandabile", conclude Luparelli.(Com)