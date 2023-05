Forza Italia: Berlusconi racconta discesa in campo e prima reazione della famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Nel suo video discorso di chiusura della convention di Forza Italia, a Milano, Silvio Berlusconi ha ripercorso la sua discesa in campo nel 1994, raccontandone gli antefatti e la reazione, lì per lì contraria e incredula, dei familiari nel momento in cui la annunciò. "Tutto ebbe inizio - ha spiegato - quando i sondaggisti delle mie tv parteciparono a una mia riunione, e interrogati da me sulle elezioni che erano vicine, affermarono con sicurezza 'vinceranno i comunisti'. 'I comunisti? Non è possibile', risposi io, 'c'è sicuramente una soluzione per continuare a non farli vincere'. La risposta in coro fu una sola: 'Un nuovo partito più forte dei comunisti'. Da lì - ha detto Berlusconi -, l'idea di Forza Italia", il cui nome si ispirò a "Forza Milan", in virtù dei successi dei rossoneri sotto la guida di Berlusconi. "Il problema era scendere in campo o lasciare che l'Italia diventasse un Paese comunista, e io sentii consolidarsi sempre più forte in me e un autentico dovere: quello di salvare l'Italia, il Paese che amo e che tutti noi amiamo", ha aggiunto Berlusconi. (Rem)