Forza Italia: Berlusconi racconta discesa in campo e prima reazione della famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Nel suo video discorso di chiusura della convention di Forza Italia, a Milano, Silvio Berlusconi ha ripercorso la sua discesa in campo nel 1994, raccontandone gli antefatti e la reazione, lì per lì contraria e incredula, dei familiari nel momento in cui la annunciò. "Tutto ebbe inizio - ha spiegato - quando i sondaggisti delle mie tv parteciparono a una mia riunione, e interrogati da me sulle elezioni che erano vicine, affermarono con sicurezza 'vinceranno i comunisti'. 'I comunisti? Non è possibile', risposi io, 'c'è sicuramente una soluzione per continuare a non farli vincere'. La risposta in coro fu una sola: 'Un nuovo partito più forte dei comunisti'. Da lì - ha detto Berlusconi -, l'idea di Forza Italia", il cui nome si ispirò a "Forza Milan", in virtù dei successi dei rossoneri sotto la guida di Berlusconi. "Il problema era scendere in campo o lasciare che l'Italia diventasse un Paese comunista, e io sentii consolidarsi sempre più forte in me e un autentico dovere: quello di salvare l'Italia, il Paese che amo e che tutti noi amiamo", ha aggiunto Berlusconi. (Rem)