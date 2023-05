Abruzzo: ai genitori di Marco Pantani la cittadinanza onoraria di Morro d'Oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'iniziativa dal grande spessore umano e di come lo sport possa essere un veicolo di integrazione sociale sotto tanti aspetti. Il comune di Morro d'Oro, in provincia di Teramo, ha conferito la cittadinanza onoraria a Ferdinando e a Tonina Pantani, genitori dell'indimenticato Marco per ricordarlo nelle sue gesta sportive e come plauso all'attività di solidarietà verso le persone meno fortunate che tutt'ora i suoi genitori continuano a portare avanti con la Fondazione Marco Pantani Onlus. Romina Sulpizii, sindaco di Morro d'Oro, ha osservato: "Marco Pantani è un grande esempio di resilienza, il legame più immediato è da ricercarsi nel fatto che il 'Pirata' è stato uno dei campioni più rappresentativi del ciclismo e quindi ci permette di continuare a sottolineare il sodalizio tra il nostro comune, questo sport e gli appassionati. Dopo la sua morte, i genitori hanno scoperto che Marco Pantani elargiva costantemente fondi in favore di Enti preposti all'accoglienza ed alla cura delle persone con problemi mentali, motori od economici, ma soprattutto ai bambini. Ferdinando e Tonina hanno voluto portare avanti questo suo atto di generosità, fondando nel 2004 la Fondazione Marco Pantani Onlus con questo obiettivo". Tra gli ospiti anche il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, che nel suo intervento ha intrecciato la memoria di Alessandro Fantini, quella di Gino Bartali che era solito trascorrere le vacanze estive a Fossacesia e anche di Marco Pantani, ricordando: "Lo conobbi nel 2001 quando ero sindaco e ospitammo una partenza di tappa della corsa rosa. Non dimentico l'ovazione del pubblico all'epoca quando si era presentato al via della tappa e una fila incredibile di tifosi per gli autografi". (Gru)