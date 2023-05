Giro d'Italia: Meloni, in bocca al lupo agli atleti, occasione unica per far conoscere nostro patrimonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grande in bocca al lupo agli atleti che partecipano al Giro d'Italia, che oggi ha preso il via dalla meravigliosa Costa dei Trabocchi in Abruzzo". Così in un tweet il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "La corsa rosa è uno degli eventi sportivi più importanti a livello mondiale e più rappresentativi della tradizione ciclistica nazionale. Un’occasione unica per far conoscere al mondo il nostro immenso patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico", ha aggiunto.(Rin)