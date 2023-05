Forza Italia: Schifani, dobbiamo lavorare per intercettare malessere votanti moderati del Pd - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- L'appiattimento del Partito Democratico a sinistra con Elly Schlein è evidente che crea spazio di malessere in quell'area, in particolare in quella riformista riconducibile alla vecchia Margherita, l'area cattolica", ed è "chiaro che occorre un grosso lavoro da parte di Forza Italia e della dirigenza nazionale per fare sì che questo malessere venga intercettato da noi in maniera organica senza distinzione tra nord e sud". Lo ha affermato il presidente della Regione Sicilia e ex presidente del senato Renato Schifani, a margine della convention di Forza Italia in corso a Milano. (Video: Agenzia Nova) (Rem)