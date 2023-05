Lavoro: Sbarra (Cisl), rilanciare investimenti per cogliere opportunità Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario accelerare sul rilancio della crescita attraverso investimenti pubblici e privati, a cominciare dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "che rimane una formidabile opportunità per questo Paese, che non possiamo perdere". Lo ha dichiarato il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, intervenendo alla manifestazione indetta da Cgil, Cisl, Uil “Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti”, a Bologna. "Non si illuda il governo: da soli non ce la faranno. Solo insieme con le parti sociali, le regioni e i comuni possiamo cogliere la sfida di questa grande opportunità. Occorre rilanciare gli investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture, nelle vie di comunicazione, nelle politiche industriali ed energetiche, nella digitalizzazione. Vogliamo più investimenti sulla sanità, più programmazione e risorse per tagliare le liste d'attesa e fare più medicina territoriale e di prossimità. Chiediamo più risorse per la scuola e per le politiche sociali. Rinnoviamo i contratti pubblici e privati. Se vogliamo fare una vera politica salariale, detassiamo i frutti della contrattazione e poi apriamo una grande discussione sui temi della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Troppe morti su lavoro, è ora di dire basta a questa carneficina", ha aggiunto. (Rin)