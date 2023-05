Vaticano: Papa Francesco nomina vescovo ausiliare di Santiago del Cile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Santiago del Cile il reverendo Luis Alberto Migone Repetto, del clero della medesima arcidiocesi, direttore spirituale del Seminario Maggiore arcidiocesano, assegnandogli la sede titolare di Amaura. Lo comunica la sala stampa vaticana. Monsignor Luis Alberto Migone Repetto è nato il 25 dicembre 1959 a Santiago del Cile. Dopo aver frequentato medicina alla Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) e aver studiato filosofia e teologia presso il Seminario Maggiore arcidiocesano, ha conseguito la licenza in teologia presso la PUC. È stato ordinato sacerdote il primo aprile 1989 per l'arcidiocesi di Santiago del Cile. Ha svolto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale e parroco di San José in Santiago; segretario personale dell'arcivescovo di Santiago del Cile; formatore e, dal 2001, direttore spirituale del Seminario Maggiore arcidiocesano; dal 2015, membro del Capitolo Cattedrale. (Civ)