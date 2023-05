Sanità: Schifone (Fd'I), farmacie come presidi sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, la responsabile Professioni di Fratelli d'Italia, Marta Schifone, ha preso parte a Cosmofarma exhibition 2023 a Bologna, in particolare intervenendo alla tavola rotonda dal titolo "Il nuovo ruolo di farmacisti e farmacie: il punto di vista della politica", in rappresentanza di Fd'I. "Non potevo mancare a questo importante evento - ha detto la deputata -. Un'occasione di incontro per tutti gli attori protagonisti della filiera del farmaco e della farmacia. Parliamo di un modello, quello della farmacia italiana, che rappresenta un esempio virtuoso da esportare e da tenere come punto di riferimento. Un presidio sanitario di grande valore e che supporta costantemente la popolazione sul territorio, svolgendo un'importante funzione di coesione sociale. Ma anche - ha continuato Schifone - un modello di sviluppo, orientato verso una multidisciplinarietà e una sostenibilità che si coniugano con sistemi integrati e sempre più digitalizzati. Un hub per la prevenzione, attraverso l'attività di screening, che dovremo cercare di agevolare sempre di più. Sarà necessario, inoltre, puntare sull'aderenza terapeutica, supportando le farmacie e stimolando il dialogo e il coinvolgimento del paziente. Fratelli d'Italia ringrazia, ancora una volta, questa categoria, che da poche settimane è stata anche insignita della medaglia d'oro al merito della sanità pubblica, un riconoscimento ampiamente meritato che ripaga solo in parte gli sforzi fatti ogni giorno da questi professionisti". (Rin)