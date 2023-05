Fisco: Landini (Cgil), riforma fiscale necessaria, la propaganda non serve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se vogliamo avere una sanità che funzioni e se vogliamo fare investimenti pubblici per le politiche sociali occorre attuare una riforma fiscale. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a conclusione della manifestazione indetta da Cgil, Cisl, Uil “Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti”, a Bologna. "A noi la propaganda non serve. È il momento di dare delle risposte precise ai bisogni delle persone. Ci siamo stancati sia della propaganda che di chi pensa di trasformare palazzo Chigi in 'Beautiful'. C'è bisogno di rispetto per le organizzazioni sindacali. Oggi dimostriamo che la maggioranza del mondo del lavoro e di chi paga le tasse ha il diritto di essere coinvolto nelle scelte avanzate, e questo non sta avvenendo. Non solo non ci piacciono alcuni dei punti del Decreto lavoro, ma è il dispositivo complessivo che sta venendo avanti che non serve al nostro Paese", ha sottolineato Landini, ricordando che l'evasione fiscale in Italia ammonta a 110 miliardi di euro l'anno. "Il paradosso è che noi paghiamo i 40 per cento di tasse, mentre le imprese sui profitti che ottengono grazie al nostro lavoro pagano il 20 per cento", ha aggiunto il leader della Cgil, secondo il quale il governo si rifiuta di mettere la tassa sui profitti e gli etra profitti quando sarebbe "necessaria" per trovare le risorse. (Rin)