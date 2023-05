© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restano “2,5 chilometri per assumere il pieno controllo” della città di Bakhmut. Lo ha dichiarato il fondatore della compagnia paramilitare russa Wagner, Evgenij Prigozhin, in un video pubblicato su Telegram. "Il nemico uccide dalle 400 alle 600 persone al giorno e perde lo stesso numero di soldati”, ha detto Prigozhin aggiungendo che le unità della Wagner continuano a spostarsi in direzione della città.(Rum)