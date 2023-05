Regno Unito: Carlo III indossa il mantello realizzato per l'incoronazione di Giorgio VI nel 1937

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Re Carlo III è arrivato alla cerimonia d’incoronazione all’abbazia di Westminster indossando il mantello d’ermellino realizzato per l'incoronazione di Giorgio VI nel 1937. Anche il resto della famiglia reale britannica ha indossato le vesti formali per presenziare alla cerimonia. Il principe Andrea è arrivato all'abbazia di Westminster per l'incoronazione di suo fratello re Carlo indossando le sue vesti formali dell'Ordine della Giarrettiera, nonostante sia stato rimosso come membro senior della famiglia reale per il suo rapporto con il pedofilo statunitense Jeffrey Epstein. Il principe Harry invece indossava un completo, ma ma nessuna divisa militare. (Rel)