Ucraina-Russia: Onu, ancora in sospeso il rinnovo dell’accordo sul grano del Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Ucraina, insieme alla Turchia e alle Nazioni Unite, non sono riuscite a raggiungere un accordo per consentire a nuove navi di trasportare le esportazioni di grano da tre porti ucraini del Mar Nero. Lo ha riferito il vice portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Farhan Haq, in dichiarazioni riprese dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”. "Esortiamo tutte le parti a continuare le loro discussioni, superare le sfide operative e lavorare per la piena attuazione e continuazione dell'iniziativa", ha dichiarato Farhan Haq durante un briefing con la stampa. Il riferimento va all’iniziativa concordata nel luglio dello scorso anno, quando la Turchia, la Russia, l'Ucraina e le Nazioni Unite hanno firmato un accordo per riprendere le esportazioni di grano da tre porti ucraini del Mar Nero, sospese dopo l'inizio del conflitto scoppiato tra Russia e Ucraina nel febbraio 2022. Un centro di coordinamento congiunto con funzionari dei tre Paesi e delle Nazioni Unite è stato istituito a Istanbul per supervisionare le spedizioni dei carichi di grano. Ieri, la stessa Istanbul ha ospitato un incontro tra il personale tecnico delle quattro parti dell’intesa per discutere dell'estensione dell'accordo sul grano che scadrà il 18 maggio. A tal proposito, Farhan Haq ha riferito che il Centro di coordinamento congiunto di Istanbul non ha raggiunto un accordo per autorizzare nuove navi a partecipare all'iniziativa del Mar Nero, ma continuerà a ispezionare le navi precedentemente autorizzate. Inoltre, a detta del portavoce, la prossima settimana potrebbe svolgersi un altro incontro con funzionari “di alto livello”.(Tua)