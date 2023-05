Migranti: Berrino (Fd'I), Francia collabori seriamente per risolvere problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da anni respingono alla frontiera i migranti che tentano di entrare in Francia, da anni rimandano in Italia migranti e non, con in tasca scontrini di esercizi commerciali delle città liguri più vicine alla frontiera. Da anni hanno blindati alla frontiera di ponte San Luigi e pattuglie che fermano chi transita sulla statale del colle di tenda subito dopo la frontiera di Fanghetto. Da giorni hanno posizionato ulteriori 150 uomini alla frontiera con l'Italia. Da giorni hanno iniziato a respingere i minori soli. Negli ultimi giorni hanno dislocato droni per studiare gli spostamenti dei migranti. Da sempre pretendono di insegnare all'Italia ma, con l'attacco diretto a Giorgia Meloni hanno veramente passato il segno. Per loro essere capaci di gestire l'immigrazione significa mettere in atto nel canale di Sicilia, o alla frontiera orientale, quello che loro fanno alla frontiera di Ventimiglia? Se è così lo dicano apertamente e dicano che per la Francia la politica immigratoria è fatta di respingimenti generalizzati. Al contrario un bel tacer non fu mai scritto e, dopo aver fatto mea culpa, inizino a collaborare seriamente per risolvere il problema migratorio a livello europeo". Lo dichiara, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia, Gianni Berrino. (Com)