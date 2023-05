Riforme: Bonelli (Avs) a Meloni, priorità Paese non è cambiare Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi aspettavo che la presidente Meloni volesse discutere con noi dei problemi urgenti che affliggono il nostro Paese, come l'emergenza climatica, l'aumento della disoccupazione e dell'inflazione e il caro bollette. Purtroppo vuole demolire la nostra bella Costituzione, dopo aver approvato l'Autonomia differenziata, una riforma che aumenta le diseguaglianze sociali tra nord e sud dell'Italia". Lo afferma, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. "Riteniamo che le priorità del nostro Paese debbano essere la lotta al cambiamento climatico, creare lavoro e non precarietà, battersi contro i privilegi a partire dagli extra profitti delle società energetiche e difendere il pluralismo nella Rai oggi occupata da governo e maggioranza - continua il parlamentare -. Continueremo a batterci per una politica che metta al centro le persone e l'ambiente e che promuova la giustizia sociale ed economica. Andremo all'incontro di martedì convocato dalla premier Meloni per ascoltare proposte che, purtroppo, già conosciamo e dirle che la nostra Costituzione va difesa restituendo la centralità al Parlamento mortificata dai decreti e dalle fiducie del governo".(Com)