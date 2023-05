Lavoro: Foti (Fd'I), governo ha consenso che sindacato non ha più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Cgil, Landini, "afferma che il governo non avrebbe consenso a differenza del sindacato. Voglio dire a Landini che l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha il consenso di tutti quei lavoratori che il sindacato non ha più. Fratelli d'Italia e l'esecutivo stanno mettendo in campo tutta una serie di misure per dare più soldi in busta paga ai lavoratori e per ridurre il precariato. Dov'era il sindacato in questi decenni? Abbiamo ridotto il cuneo fiscale fino al 7 per cento e intendiamo proseguire su questa strada. In democrazia è legittimo manifestare e protestare, ma temo che la Cgil con questo paventato sciopero voglia coprire i decenni di assenze e mancanze verso i lavoratori". Lo dichiara, in una nota, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (Com)