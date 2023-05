Lavoro: Landini (Cgil), vogliamo taglio cuneo fiscale "strutturale e per sempre"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il taglio del cuneo fiscale era stato richiesto da tempo dai sindacati, ma noi non vogliamo una misura una tantum e per cinque mesi, la vogliamo strutturale e per sempre. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a conclusione della manifestazione indetta da Cgil, Cisl, Uil “Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti”, a Bologna. "Non è sufficiente aumentare lo stipendio lordo per avere uno stipendio netto aumentato in busta paga, serve un aumento della detrazione in rapporto all'inflazione, in modo che non aumentino solo le tasse che si pagano. Noi abbiamo chiesto anche un contributo straordinario sulla tassazione di profitti ed extra profitti, dal momento che per aumentare i salari non c'è bisogno solo di ridurre le tasse ma anche di aumentare i salari. Nelle prossime settimane e mesi chiederemo aumenti di centinaia di euro per tutelare i lavoratori, visto che la ricchezza la produce chi lavora e va redistribuita a chi lavora", ha aggiunto Landini. (Rin)