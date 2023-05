Riforme: Lupi, bene metodo Meloni confronto e condivisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Le riforme "servono e vanno fatte. Servono a rendere più moderne ed efficienti le istituzioni. Su questo punto tutti dovremmo essere d’accordo, maggioranza e opposizioni. E proprio per questo condividiamo il metodo del confronto e della condivisione scelto da Giorgia Meloni, perché l’assetto istituzionale si può modificare solo con un consenso trasversale e molto ampio". Lo afferma, in una nota, il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. "Noi moderati sostiene l’elezione diretta del presidente del Consiglio, sul modello regionale, senza il doppio turno, prevedendo naturalmente un rafforzamento dei poteri del Parlamento - aggiunge il parlamentare -. Questo modello, molto equilibrato, garantirebbe sia la governabilità, sia la rappresentanza". (Com)