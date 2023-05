Forza Italia: Ronzulli, leali con gli alleati, ma non subalterni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con gli alleati "abbiamo un rapporto di lealtà ma non significa che Forza Italia debba rinunciare alla priorità identità accontentandosi di una posizione subalterna". Lo ha dichiarato Licia Ronzulli, capogruppo al Senato di Forza Italia, parlando dal palco della convention di Forza Italia in corso a Milano. "Stiamo attenti a non farci sedurre dal canto delle sirene - ha proseguito - perché le percentuali di consenso cambiano continuamente, il successo di qualcuno non deve costringere nessuno a rinunciare alle proprie idee e valori. Forza Italia è una casa aperta, pronta ad accogliere anche chi aveva deviato, decidendo poi di ritornare sul sentiero principale". (Rem)