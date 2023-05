Mimit: Ricchiuti (Fd'I), da oggi italiani possono giudicare suo lavoro in trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il governo Meloni "continua sulla strada del fare, ma soprattutto di ridare alle imprese italiane gli strumenti giusti per affrontare le sfide presenti e future con tutte le criticità e opportunità. Una grande operazione di trasparenza e verità è l'ultima azione messa in campo e che riguarda il ministero delle imprese e del made in Italy ben guidato dal ministro Urso. Da oggi tutti gli italiani possono giudicare il lavoro del ministero nel risolvere i tanti casi di crisi e il modo in cui vengono affrontate. Sul sito del Mimit è stato pubblicato l'elenco dei tavoli di crisi, con tutte le vertenze attive e quelle in monitoraggio. Fratelli d'Italia è sempre al fianco delle imprese italiane e dei lavoratori con la massima trasparenza". Lo dichiara, in una nota, Lino Ricchiuti, viceresponsabile del dipartimento Imprese e Mondi produttivi di Fratelli d'Italia. (Com)