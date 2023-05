Bce: Tajani, sbagliato alzare tasso interesse, messe in difficoltà famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inflazione che c'è in Europa non è come quella in America, provocata da fattori interni, è conseguenza di fattori esterni, della guerra in ucraina. Ecco perché ho sempre avuto qualche riserva sulla decisione della Bce di alzare il tasso d'interesse, perché far pagare di più il denaro significa mettere in difficoltà famiglie e imprese, si sarebbe dovuto fare l'esatto contrario". Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani parlando dal palco della convention di Forza Italia in corso a Milano. (Rem)