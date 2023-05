Energia: Tajani, Descalzi è riuscito a risolvere il problema facendo grandi scelte per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la situazione in Libia che è cambiata ci sono stati molti problemi", ma l'Ad di Eni Claudio Descalzi "è riuscito a risolvere il problema dell'indipendenza energetica del nostro paese facendo grandi scelte per l'Italia". Lo ha affermato il ministro degli esteri Antonio Tajani parlando dal palco della convention di Forza Italia in corso a Milano. "Descalzi – ha spiegato Tajani - è un collaboratore prezioso del nostro governo. La sua azione è fondamentale per il ruolo del nostro paese nel mediterraneo, in Africa e nel mondo arabo". (Rem)