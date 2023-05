Tunisia: inflazione in lieve calo, ma ancora a doppia cifra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Tunisia ha raggiunto il 10,1 per cento ad aprile, in lieve calo rispetto al 10,3 per cento di marzo e al 10,4 per cento del mese precedente. È quanto riferito dall’Istituto nazionale di statistica, secondo cui il calo dell'inflazione è dovuto alla decelerazione nel ritmo degli aumenti dei prezzi tra aprile e marzo 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Stando a quanto specificato, l’aumento dei prezzi di generi alimentari è passato dal 15,7 per cento di marzo al 15,6 per cento di aprile, quello di bevande alcoliche e tabacco è stato dell’1,4 per cento, rispetto al 4,1 per cento di marzo, mentre per i servizi di trasporto l’inflazione ad aprile è stata del 10,2 per cento, in calo rispetto all’11,4 per cento del mese precedente. Per quanto riguarda i generi alimentari, ad essere aumentati sono stati soprattutto i prezzi di carne ovina (+30,4 per cento), uova (+29,8 per cento), carne di pollame (+27,5 per cento), oli alimentari (+23,8 per cento) e carne bovina (+20,9 per cento). Il governatore della Banca centrale, Marouane Abassi, aveva dichiarato lo scorso gennaio che il tasso d’inflazione sarebbe rimasto elevato durante quest’anno e potrebbe salire all'11 per cento. Tuttavia, secondo le stime annunciate da Abassi, nel 2024 e nel 2025 il tasso d’inflazione potrebbe iniziare a diminuire gradualmente. (Tut)