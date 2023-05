Fisco: M5s, tassare extraprofitti banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dei tassi da parte della Banca centrale europea "sta scaricando un peso enorme sulle spalle di lavoratori, cittadini e imprese, in termini di aumento delle rate, e allo stesso tempo sta contribuendo a generare un boom di utili da parte delle banche. Oggi un nuovo report dei sindacati conferma che i primi sette istituti di credito italiani hanno messo a segno nel 2022 più di 13 miliardi di utili, in aumento di oltre il 60 per cento rispetto all'anno precedente. E il trend sta continuando in questo 2023. Sui giornali persino l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, si dice favorevole a una tassa sugli extraprofitti bancari. Bene. Il M5s per primo ha proposto questa soluzione, formalizzandola in primis in una proposta di legge alla Camera che introduce un contributo sugli extraprofitti bancari per alimentare un Fondo a sostegno di chi non riesce a far fronte alle rate dei prestiti". Lo comunicano, in una nota, i componenti del Movimento cinque stelle delle commissioni finanze di Camera e Senato, che proseguono: "Stessa proposta è stata formalizzata in emendamenti al decreto legge Bollette e nella nostra proposta di delega fiscale, dove abbiamo immaginato un meccanismo strutturale di tassazione degli extraprofitti, anche di settori come l'assicurativo, il farmaceutico, la difesa, generati da fasi straordinarie e di emergenza. Per una volta il governo scopra il coraggio, sappia fare il forte con i forti e prenda ispirazione dall'ampio ventaglio di proposte del M5s". (Com)