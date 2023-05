Lavoro: Landini (Cgil), precarietà è male assoluto, cancellare leggi sbagliate degli ultimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La precarietà è il male più assoluto, quando un lavoratore è precario è sotto ricatto: per questo ci vuole legge che cancelli le leggi sbagliate degli ultimi anni, compresi il Jobs act e la legge Treu. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a conclusione della manifestazione indetta da Cgil, Cisl, Uil “Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti”, a Bologna. "Ormai la precarietà è dappertutto. Per questo dobbiamo chiedere non solo l'aumento dei salari, ma che chi è precario diventi stabile. Questa è battaglia che dobbiamo fare se vogliamo unire il mondo del lavoro e ridare un senso al mondo sindacale", ha aggiunto.(Rin)