Roma: spaccio di droga dal centro alla periferia, 14 arresti durante controlli (2)

- Al Quarticciolo, precisamente in via Manfredonia, i carabinieri hanno arrestato due uomini nel corso di due distinte attività. Il primo a finire in manette è stato un 19enne romano, notato dai militari del nucleo operativo della compagnia Casilina mentre sostava nelle vicinanze di un albergo in atteggiamento sospetto, con una busta posizionata sui piedi. Fermato e sottoposto ad un controllo è stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina, e della somma di 400 euro circa in contanti. Il 19enne è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari. Poco dopo i carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato per un controllo un 31enne romano, mentre camminava a piedi, e alla vista dei militari ha consegnato spontaneamente due involucri termosaldati di crack del peso di circa un grammo. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire 11 dosi della medesima sostanza e la somma contante di 730 euro. (segue) (Rer)