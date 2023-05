Roma: spaccio di droga dal centro alla periferia, 14 arresti durante controlli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In viale Palmiro Togliatti e in via di Pietralata, i carabinieri del nucleo radiomobile, ha arrestato due persone - un marocchino di 41 anni, senza fissa dimora, che alla loro vista ha tentato di darsi alla fuga gettando un involucro, poi recuperato, contenente 22 g di hashish. Raggiunto e bloccato dai militari dopo un breve inseguimento, il 41enne ha cercato di eludere il controllo spintonandoli. A seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di ulteriori 3 grammi della medesima sostanza e di circa 2 di crack. Durante un posto di controllo è stato fermato e un 35enne italiano, già noto, a bordo di un’auto a noleggio e a seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 76 grammi di hashish e della somma di 70 euro. (segue) (Rer)