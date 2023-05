Roma: spaccio di droga dal centro alla periferia, 14 arresti durante controlli (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Centro, hanno arrestato un 21enne, una 39enne e una 46enne, tutti residenti nel quadrante Est della capitale che, a bordo di un’autovettura in sosta in via Crati, sono stati notati dai militari, mentre cedevano un qualcosa ad una persona che, poi è stata segnalata alla Prefettura di Roma. La perquisizione ha permesso di accertare che i tre indagati poco prima avevano ceduto una dose di cocaina. Sequestrati anche 240 euro e tre telefoni cellulari, probabilmente utilizzati per programmare gli appuntamenti con gli acquirenti. In piazza dei Cinquecento, i carabinieri del nucleo Scalo Termini, hanno notato un uomo in atteggiamento sospetto nei pressi della scalinata di accesso alla metropolitana. Scattato il controllo, l’uomo identificato in un 35enne egiziano, senza fissa dimora è stato trovato in possesso di 30 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, pronti per la vendita. Arrestato è stato tradotto in caserma. (segue) (Rer)