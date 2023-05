Roma: spaccio di droga dal centro alla periferia, 14 arresti durante controlli (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine in via dell’Archeologia, zona Tor Bella Monaca, i carabinieri della sezione di Frascati, hanno sorpreso una 38enne originaria di Napoli, che nonostante fosse già sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, all’interno del proprio domicilio, i Carabinieri a seguito di un controllo hanno accertato che, nascondeva 91 involucri di cocaina dal peso complessivo di 15 g. Sequestrata la sostanza dai militari, la 38enne è stata arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)