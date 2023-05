Vaticano: Papa Francesco riceve guardie svizzere per la festa del Giuramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza, nel Palazzo apostolico vaticano, la Guardia svizzera pontificia in occasione della festa del Giuramento. "Questa circostanza rappresenta, ancora una volta, la gradita occasione per esprimervi il mio apprezzamento per la disponibilità e l'impegno con cui, mediante la vostra attività, testimoniate fedeltà al successore di Pietro", ha detto Bergoglio. "La Guardia svizzera pontificia è una grande famiglia, una comunità vivace e fraterna, sia nei momenti di servizio che in quelli liberi da mansioni lavorative. E come la famiglia è un luogo di crescita, dove si imparano tante cose utili per la vita, così è nella Guardia: è un ambiente di formazione umana e cristiana per tutti – ha sottolineato il Papa – I giovani sono arricchiti dall'esperienza dei più anziani i quali, a loro volta, possono essere edificati e imparare dall'apertura dei giovani, dal loro entusiasmo che li porta a esplorare in continuazione, mossi da una positiva curiosità". "La vostra missione qui in Vaticano è una strada che il Signore vi ha aperto per vivere il vostro Battesimo e rendere gioiosa testimonianza della fede in Cristo", ha aggiunto il Pontefice. "Rinnovo all'intero Corpo la mia gratitudine per la diligente e generosa collaborazione, di cui ogni giorno sono testimone", ha concluso Francesco. (Civ)