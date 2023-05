Paraguay: aveva denunciato "brogli monumentali" alle presidenziali, arrestato candidato conservatore Cubas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paraguayo "Payo" Cubas, il candidato del partito conservatore Crociata nazionale (Cn) alle recenti presidenziali del Paraguay, è stato arrestato nella notte con l'accusa di "turbativa dell'ordine pubblico". Poco dopo la chiusura delle urne, Cubas aveva attribuito il suo terzo posto - dietro il presidente eletto Santiago Pena (del governativo Partido colorado) e l'oppositore Efrain Alegre - ad una "monumentale frode" compiuta ai suoi danni. I suoi sostenitori sono in fretta scesi in piazza per contestare il risultato, dando vita a disordini chiusi con l'arresto di un centinaio di persone. Su ordine dei procuratori Jorge Arce Rolandi e Francisco Cabrera, le forze di sicurezza hanno diposto la carcerazione preventiva per Cubas. Il leader di Cn, riferiscono fonti della polizia citate dai media locali, "è salito senza protestare sull'auto" ed è stato trasferito nel commissariato della capitale, Assunzione. (segue) (Abu)