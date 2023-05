Paraguay: aveva denunciato "brogli monumentali" alle presidenziali, arrestato candidato conservatore Cubas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni del 30 aprile, Pena ha ottenuto il 42,74 per cento dei voti (più di 1,29 milioni) contro il 27,49 per cento di Alegre, che chiude la terza e peggiore corsa alla presidenza con poco meno di 830 mila voti. Il piccolo Paese sudamericano continuerà per i prossimi cinque anni ad essere governato dal Partido Colorado, la forza politica che ne regge le sorti da circa 70 anni, eccezion fatta per la parentesi di centrosinistra del vescovo Fernando Lugo, tra il 2008 e il 2012. Cubas ha invece ottenuto il 22,92 per cento dei consensi. (segue) (Abu)