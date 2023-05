Sudan: ministro degli Esteri dell’Iran, situazione nel Paese “preoccupante”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Sudan è molto preoccupante. Se non verranno prese misure adeguate, l’integrità territoriale del Paese potrebbe essere compromessa, con conseguenze per l’intera regione. Ad affermarlo è stato il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, in un tweet. “Purtroppo, alcuni dall'estero stanno interferendo e provocando. Il dialogo interno e la comprensione sembrano essere l'opzione più praticabile per porre fine alla crisi”, si legge nel messaggio. Le parole del titolare della diplomazia iraniana sono giunte a tre settimane dallo scoppio delle tensioni in Sudan che vedono contrapposte le Forze armate sudanesi (Saf) e le Forze di supporto rapido (Rsf). Le delegazioni delle due fazioni militari in conflitto in Sudan si incontreranno oggi nella città saudita di Gedda, sul mar Rosso, per dei colloqui pre-negoziali. Entrambe le forze in conflitto hanno dichiarato tuttavia che discuteranno solo di una tregua umanitaria e non della fine della guerra. (Res)