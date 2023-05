Regno Unito: arrestati 6 attivisti antimonarchici, fra loro anche il leader Graham Smith

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di un gruppo antimonarchico, Graham Smith, è tra le sei persone che sono state arrestate mentre si dirigevano verso Trafalgar Square, il luogo designato dagli attivisti per protestare contro l'incoronazione di re Carlo III. Un filmato pubblicato su Twitter dal gruppo antimonarchico mostra la polizia mentre effettua gli arresti. Nel video si sente un agente che dice: "Sono in arresto, fine". La polizia ha rifiutato di dire per quale motivo i manifestanti sono stati arrestati.(Rel)