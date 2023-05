Roma: Guardia di finanza devolve a Caritas oltre 7.400 paia di scarpe sequestrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando provinciale della Guardia di finanza di Roma, su autorizzazione del Tribunale capitolino, ha devoluto in beneficenza oltre 7.400 paia di scarpe sequestrate dal Nucleo di polizia economico-finanziaria nel corso di un’attività d’indagine a contrasto del fenomeno della contraffazione. Si tratta, in particolare, di materiale che, seppur sequestrato nel corso di attività di polizia giudiziaria, è risultato in linea con gli standard comunitari in materia di sicurezza prodotti e che, una volta privato dei segni distintivi mendaci riconducibili a note griffe, anziché essere distrutto a seguito dell’intervenuto provvedimento di confisca, è stato affidato alla Caritas diocesana di Roma, che potrà così devolverlo alle numerose persone in difficoltà e bisognose che si rivolgono alla stessa. L’iniziativa benefica – frutto dei sinergici, consolidati e proficui rapporti in essere tra il Corpo, l’Autorità Giudiziaria e le associazioni benefiche – testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza non solo nelle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti, ma anche in quelle a sostegno attivo della cittadinanza, in particolare delle fasce più deboli della popolazione. (Rer)