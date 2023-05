Vaticano: Papa Francesco, sport agonistico è buono se non toglie la dimensione ludica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto in udienza i partecipanti al Simposio internazionale di tennis e padel. "Il tennis è un gioco, il padel è un gioco, e la loro forza educativa sta proprio nella dinamica del gioco – ha sottolineato il Pontefice – Non lasciatevi rubare il gusto di fare sport per passione, per divertirvi e divertire. L'agonismo è buono se non toglie questa dimensione ludica. Se invece prevale la dinamica della competizione, questa fa scattare varie forme di egoismo che finiscono per rovinare la pratica sportiva, così che questa non risulta più educativa, anzi, al contrario". Il Papa ha poi parlato di educazione. "Un buon educatore – ha ricordato Francesco – sa dosare bene il rischio e la prudenza. Rischiare vuol dire ad esempio permettere al ragazzo di fare un'esperienza nuova, che non ha mai fatto, e per la quale non si sa come reagirà, ma che riteniamo potrà aiutarlo a crescere. Il rischio dev'essere sempre proporzionato e accompagnato. Il ragazzo deve sentirsi libero e nello stesso tempo non abbandonato. I genitori o gli educatori che, per proteggere il bambino, gli fanno evitare ogni imprevisto, oppure gli risolvono tutti i problemi, non lo fanno crescere. Questa non è prudenza, è un misto di paura della realtà e di egoismo possessivo nei confronti del bambino. Non fa bene. Invece la vera prudenza, come la buona difesa, è un atteggiamento sempre positivo, mai negativo", ha concluso Bergoglio. (Civ)