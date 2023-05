Polonia: Fogiel a "Nova", consapevoli su sfide a sicurezza, daremo l'esempio ai nostri alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi sul fronte orientale dell’Europa e della Nato sono consapevoli delle sfide di sicurezza future e intendono dare l’esempio ai propri alleati. Lo ha affermato il presidente della commissione Esteri della Camera polacca (Sejm), Radoslaw Fogiel, in un’intervista con “Agenzia Nova” in occasione di una visita a Roma, avvenuta nel formato del Triangolo di Lublino. Tale gruppo è stato “costituito dai presidenti di Polonia, Lituania e Ucraina” prendendo in nome della città in cui venne creata l’Unione di Polonia e Lituania, di cui erano “una parte vitale” alcuni territori dell’attuale Ucraina. Già prima della visita a Roma “siamo stati a Washington” per discutere “in primo luogo della guerra in Ucraina e della necessità di una risposta coordinata dei Paesi occidentali, ma anche della situazione generale di sicurezza”. Tra i temi rilevanti Fogiel ha evidenziato la crisi migratoria, che da questione che interessava principalmente l’area del Mediterraneo ha cominciato a riguardare anche i Paesi sulla frontiera orientale dell’Unione europea. “Solo di recente abbiamo avuto una crisi migratoria creata artificialmente” al confine di Polonia e Lituania con la Bielorussia, con il regime di Aleksandr Lukashenko che “con l’aiuto della Russia ha provato a far arrivare nei nostri Paesi migranti che erano stati ‘importati’ in Bielorussia”, con l’obiettivo, emerso solo successivamente, di “impedirci di accogliere effettivamente rifugiati in arrivo dall’Ucraina”. “C’è poi il summit Nato di Vilnius, in cui crediamo che verranno prese alcune decisioni strategiche in merito al futuro dell’Alleanza e a quello sull’adesione dell’Ucraina”, ha aggiunto Fogiel, spiegando di aver discusso di questi temi con i deputati e i senatori delle Commissioni esteri del Parlamento italiano. (segue) (Res)