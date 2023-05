Polonia: Fogiel a "Nova", consapevoli su sfide a sicurezza, daremo l'esempio ai nostri alleati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Triangolo di Lublino può diventare una nuova geometria nell’architettura multipolare europea. “Siamo sempre stati in allerta rispetto alla minaccia russa”, ha evidenziato Fogiel, ricordando come “purtroppo spesso non siamo stati ascoltati”. “La dinamica è ormai cambiata, e molti politici europei, inclusa Ursula von der Leyen, dicono che ‘avremmo dovuto essere più saggi e prestare attenzione ai Paesi baltici e alla Polonia, alla Repubblica Ceca’, ma noi siamo sempre stati sicuri, sulla base della nostra esperienza, che finchè ci sarà una Russia autoritaria che prova a perseguire la propria agenda neo-imperialista, nessuno potrà essere al sicuro”, ha affermato il deputato polacco. “L’abbiamo visto in Georgia nel 2008, in Crimea, in Moldova, che è ancora sotto minaccia, e ora con l’invasione totale dell’Ucraina. Ci siamo preparati a tutto questo ma ovviamente quanto accaduto a febbraio 2022 è stato un catalizzatore per cambiamenti più decisivi: per esempio in Polonia abbiamo approvato una nuova legge riguardo l’intera struttura dell’esercito e la sua modernizzazione”, ha proseguito. “Per questo stiamo comprando equipaggiamento in tutto il mondo. Quello che possiamo produrre in Polonia lo produciamo nel Paese, ma per il resto siamo impegnati in uno ‘shopping sfrenato’ tra gli Usa, dove acquistiamo F-35, carri armati Abrams, sistemi Himars e Patriot, e la Corea del Sud, dove compriamo gli obici e i carri armati Black Panther. Lo stesso vale per i nostri amici e partner nel Baltico”, ha evidenziato Fogiel. “Speriamo che tutti gli alleati della Nato capiscano ormai che la quota del 2 per cento delle spese militari non dovrebbe essere un obiettivo, un tetto, ma un punto di partenza. La Polonia spenderà quasi il 4 per cento del Pil quest’anno per la difesa, perché purtroppo non siamo di fronte alla ‘fine della storia’ o a una ‘pace definitiva’, come molti speravano dopo il collasso dell’Unione Sovietica. Dobbiamo capire che siamo in qualche modo tornati a qualcosa di simile alla Guerra Fredda, l’avversario c’è sempre stato, ma ha solo deciso di esprimersi con maggiore chiarezza”, ha aggiunto il deputato. (segue) (Res)