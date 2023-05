Polonia: Fogiel a "Nova", consapevoli su sfide a sicurezza, daremo l'esempio ai nostri alleati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Speriamo che il Triangolo di Lublino sia prima o poi esteso anche a una Bielorussia libera e democratica, che fa parte della nostra storia comune”, ha detto ancora Fogiel, ricordando come il 3 maggio si sia celebrato l’anniversario della costituzione scritta dell’Unione polacco-lituana, “la prima in Europa, la seconda nel mondo dopo quella degli Usa, la cui copia si trova a Vilnius, nel Parlamento e fa parte della nostra eredità comune”. L’opposizione democratica in Bielorussia ritiene che sia anche parte della loro tradizione, ha evidenziato il deputato polacco, spiegando come anche tra i volontari che combattono in Ucraina, provenienti anche da Lituania e Polonia, abbiano commemorato il giorno della costituzione. “Si tratta di qualcosa di naturale per noi ma non vorrei venisse percepito come parte di una competizione tra una ‘vecchia Europa’ e una ‘nuova’, tra Oriente e Occidente. Si tratta di fare la nostra parte e essere partner egualitari nell’Ue e nella Nato, cercando di convincere tramite l’esempio le altre nazioni”, ha concluso Fogiel. (Res)