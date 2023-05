Ambiente: Carabinieri organizzano mostra a New York sulla tutela del patrimonio ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà inaugurata a New York City, presso il Palazzo delle Nazioni Unite, il prossimo 8 maggio, la mostra sulle attività di salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale svolte dall’Arma dei Carabinieri. Lo riferisce il Raggruppamento Carabinieri biodiversità in un comunicato. La mostra, si legge nella nota, rientra nel quadro delle iniziative di diplomazia ambientale volte a promuovere l'impegno dell'Italia per la tutela dell'ambiente. Questa è stata organizzata dal Comando Carabinieri per la protezione forestale, ambientale e alimentare (Cufa), con il coordinamento della Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite, e in collaborazione con l'Aeronautica militare, Leonardo Spa e Telespazio Spa. La mostra si terrà fino al 18 maggio 2023, in preparazione alla Giornata mondiale della biodiversità del 22 maggio. Ad inaugurarla, l’8 maggio alle ore 18:00, sarà il comandante generale della Cufa Antonio Marzo, che racconterà il secolare impegno dell'Arma dei Carabinieri nella tutela e conservazione della natura e metterà in luce in particolare l'impegno istituzionale per la tutela e conservazione della biodiversità. (segue) (Com)