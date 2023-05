Ambiente: Carabinieri organizzano mostra a New York sulla tutela del patrimonio ambientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso un ideale viaggio nello straordinario ambiente naturale italiano, sarà possibile scoprirne anche i segreti più remoti e apprezzare l'impegno e la competenza messi in campo dai Carabinieri per difendere i preziosi tesori naturali del nostro Paese. L'idea alla base della mostra è quella di condurre il visitatore in un bosco ideale. Con l'ausilio di tecnologie audiovisive all'avanguardia e di supporti informatici altamente interattivi ed emotivamente impattanti, sarà possibile scoprire l'enorme ricchezza della biodiversità italiana che esplode nelle sue molteplici forme e colori, dove ogni suono, ogni albero, ogni forma vivente è un frammento del patrimonio che abbiamo il compito di preservare per le generazioni future. Una foresta concettuale che riassume in sé i caratteri di tutte le sfaccettature e luoghi straordinari che vanno custoditi e preservati. Particolare attenzione verrà data anche al coinvolgimento e alla partecipazione dei visitatori per i quali, grazie ad apposite strutture integrate nell'allestimento, potranno essere organizzati brevi incontri tematici con gruppi organizzati o particolari attori. È un bosco delle meraviglie, un museo dinamico che ci mette in contatto con gli angoli nascosti d'Italia e ci mostra come l'Arma dei Carabinieri si impegni, attraverso le sue articolazioni dedicate, distribuite su tutto il territorio nazionale, a preservare questo inestimabile patrimonio. (segue) (Com)