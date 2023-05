Ambiente: Carabinieri organizzano mostra a New York sulla tutela del patrimonio ambientale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia, si legge nella nota, per la sua particolare conformazione geografica e per le sue condizioni climatiche, è il Paese con la più alta concentrazione di biodiversità in Europa. Un patrimonio naturale unico che ospita ecosistemi particolarmente diversi e complessi dove trovano rifugio un gran numero di specie vegetali e animali rare e in via di estinzione. Inoltre, l'Italia vanta la più alta agro-biodiversità al mondo, con centinaia di prodotti tutelati dal marchio di qualità europeo. Questo patrimonio nazionale, proprio per il suo straordinario valore, deve essere oggetto di una particolare e rinnovata tutela, anche a causa della recente e importante modifica degli articoli 9 e 41 della nostra Costituzione, che pongono la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, soprattutto nell'interesse delle generazioni future, tra i valori fondanti del nostro ordinamento giuridico. Una missione istituzionale fondamentale che i Carabinieri svolgono incessantemente, anche attraverso il Cufa, che ha ereditato i 200 anni di storia del Corpo forestale dello Stato. Oggi l'Arma dei Carabinieri ha il compito di tutelare la biodiversità ambientale e agroalimentare italiana attraverso i propri nuclei specializzati distribuiti su tutto il territorio nazionale. Un compito fondamentale raggiunto, in particolare, attraverso la sorveglianza svolta sul territorio agroforestale del Paese, la lotta ai reati riguardanti incendi boschivi, danni ambientali, inquinamento, gestione illecita dei rifiuti, commercio illecito di specie protette di flora e fauna, abusi sugli animali e la gestione di 150 riserve naturali e aree, oltre alla sorveglianza dei parchi nazionali italiani. (segue) (Com)