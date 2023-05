Ambiente: Carabinieri organizzano mostra a New York sulla tutela del patrimonio ambientale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maggio è il mese in cui si celebra la Giornata mondiale della biodiversità. In questa occasione l'Arma dei Carabinieri vuole sensibilizzare a preservare la straordinaria ricchezza della biodiversità italiana e l'indispensabile necessità di preservarne l'integrità. La biodiversità italiana esplode nelle sue molteplici forme e colori; ogni suono, ogni albero, ogni forma vivente sono frammenti del patrimonio che dobbiamo preservare. Per una missione così nobile, la mostra progettata ha l'unico scopo di rafforzare la nostra comune consapevolezza verso la necessità di diffondere conoscenza, comprensione e saper fare nel tentativo di difendere e preservare la natura. (Com)