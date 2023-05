Pesca: Lega, noi con pescatori italiani, Ue si fermi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con le sue scelte sbagliate, l'Europa vuole mettere in ginocchio un'eccellenza e un settore fondamentale per l'economia italiana". Così in una nota gli europarlamentari della Lega, in una nota congiunta con Lorenzo Viviani, responsabile dipartimento Pesca della Lega. "La Lega al Parlamento europeo denuncia la miopia e la pericolosità di provvedimenti come l'eliminazione della pesca a strascico, che rappresenta una fonte fondamentale di reddito per le nostre marinerie, e l'aumento della tassazione sui carburanti attraverso la cancellazione degli sgravi fiscali sulle accise. Esprimiamo totale vicinanza ai nostri pescatori che questo fine settimana manifesteranno in tutta Italia: se dovesse passare la linea del commissario Sinkevicius e di Bruxelles, per la pesca italiana sarebbe la catastrofe. Con le sue politiche ideologiche, l'Ue sta colpendo migliaia di imprese, lavoratori e famiglie e i consumatori che rischieranno di non trovare più il pescato italiano: si fermi, prima che sia troppo tardi", conclude la nota. (Com)