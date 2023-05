Ucraina: Merezhko a "Nova", contiamo sull'Italia per aderire all'Ue e alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina conta sul sostegno dell’Italia nel suo percorso di avvicinamento all’Unione europea e alla Nato. Lo ha affermato il presidente della commissione Esteri del Parlamento ucraino, Oleksandr Merezhko, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. La visita a Roma con gli omologhi del Triangolo di Lublino (Polonia, Lituania e Ucraina) è stata “un’opportunità unica di confrontarci con i colleghi, i membri del Parlamento italiano, che decidono sugli aiuti all’Ucraina, e spiegare la situazione nel Paese e le nostre aspettative”. Il Triangolo di Lublino è un formato molto importante per l’Ucraina, “che ha dimostrato la sua resilienza anche durante l’invasione”. “Abbiamo radici condivise ma soprattutto un futuro comune, che ora stiamo costruendo insieme”, ha detto Merezkho, sottolineando come Polonia e Lituania si siano dimostrati “alleati e amici affidabili” fin dai primi giorni della guerra. (segue) (Res)